Сколько человек в Азербайджане охватит повышение зарплат, пенсий и пособий?

Распоряжение Президента Ильхама Алиева "О дополнительных мерах в области защиты социального благосостояния населения", подписанное 16 октября, позволяет принять очередной важный шаг по повышению социальных выплат, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Будет повышена зарплата большой части работающих по трудовым договорам. Также повысится заработная плата тех, кто получает минимальную зарплату. Повысятся пенсии и социальные пособия 450 тысяч лиц, стипендии примерно до 130 тысяч студентов. Распоряжение коснется и семей, относящихся к категории малообеспеченных.

В целом повышение зарплат, пенсий и пособий в рамках распоряжения охватит 1 800 000 граждан.

Напомним, что Кабмину поручено подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения по обеспечению повышения размеров зарплат, трудовых пенсий и социальных пособий, стипендий и других социальных выплат для отражения соответствующих мер в проекте государственного бюджета Азербайджана на 2022 год. Работа над предложениями уже началась, и за короткое время они будут представлены.