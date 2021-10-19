https://news.day.az/society/1393377.html Знаменитый в США мост окрасился в цвета азербайджанского флага - ФОТО
Знаменитый в США мост окрасился в цвета азербайджанского флага - ФОТО
В американском штате Миннесота 18 октября в связи с 30-летием восстановления независимости Азербайджана в цвета флага нашей страны был подсвечен Lowry Bridge.
Как передает Day.Az, соответствующие фотографии размещены на странице Азербайджанской ассоциации Миннесоты в Facebook.
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