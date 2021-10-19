На телеканале BBC World News транслируется видеоролик под названием "Откройте для себя Азербайджан - путь в будущее".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, видеоролик транслируется на телеканале BBC World News, обладающем 450-миллионной зрительской аудиторией в более чем 200 странах, рассказывает о богатом культурном наследии, исторических и современных архитектурных памятниках, живописной природе, транспортных и технологических возможностях Азербайджана с неповторимым синтезом прошлого и будущего, стремительном развитии нашей страны.

Отмечается, что в Баку, который с каждым днем становится современным, строятся новые небоскребы, торговые центры, бизнес-центры и отели. В видеоролике также продемонстрированы кадры из Международного морского торгового порта - морских ворот нашей страны, превращающего город Баку в международный транспортно-коммуникационный центр.

В видео представлены различные кадры, охватывающие историю и современность, религиозную терпимость, развитие, морскую, воздушную и дорожную инфраструктуру Баку. В то же время в видеоролик включены кадры живописных гор Шуши, бюсты выдающихся деятелей искусства - Хуршидбану Натаван, Узеира Гаджибейли, Бюльбюля в Шуше, дворца Шекинских ханов.

В представленном видеоролике показаны Девичья башня, являющаяся символом Баку и историко-архитектурным памятником XII века на территории Ичеришехер, внесенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, комплекс Дворца Ширваншахов, Центр Гейдара Алиева, построенный на основе проекта всемирно известного архитектора Захы Хадид, Crystal Hall, SOCAR Tower, возведенное на основе концепции "Ветер и пламя", "Пламенные башни", поверхность которых полностью покрыта LED-экранами, торговые центры Park Bulvar и Dəniz Mall, Международный аэропорт Гейдар Алиев, а также гигантские здания, строительство которых продолжается.

В видеоматериале представлены кадры из мечети Гейдар, высокие минареты и купола которой придают ей особую красоту, и других религиозных храмов, подчеркивается, что в Азербайджане действуют и находятся под охраной государства не только мечети, но и церкви и синагоги.

В видеоролике отмечается, что современные технологии открывают перед Азербайджаном новые возможности, демонстрируются транспортные и технологические возможности страны. Кроме того, зрителям приведена информация об использовании зеленой энергии в стране, ветряных и солнечных электростанциях Азербайджана, представлены кадры о гибридной электростанции зеленой энергии в Гобустане.

Материал, представленный BBC World News, имеет важное значение с точки зрения информирования международного сообщества об истории, национально-культурном наследии нашей страны, а также о ее современности и динамичном развитии, привлечении туристов и инвесторов в страну.