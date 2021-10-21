В Баку из кассы украдено 9000 AZN

На одном из объектов, расположенных в Бинагадинском районе столицы, произошла кража, передает Day.Az.

Неизвестный взломал дверь объекта, украл 9000 AZN, находившихся в кассе, и скрылся с места происшествия.

Об этом сообщает пресс-служба МВД АР, отмечая при этом, что произошедшее попало на камеры видеонаблюдения.

В результате операции, проведенной сотрудниками 5-го отделения полиции Бинагадинского районного управления полиции, был задержан ранее судимый Сабухи Султанов, подозреваемый в совершении этого преступления. В своих показаниях он признался в содеянном.

В результате еще одного оперативно-следственного мероприятия, проведенного сотрудниками 5-го отделения полиции Бинагадинского районного управления полиции, был задержан несовершеннолетний Эльсевер Махмудов (имя условное), совершивший кражу в магазине, расположенном на территории района. В ходе расследования выяснилось, что он зашел на один из объектов и украл деньги из кассы. Момент кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Собранные в отношении обоих задержанных материалы направлены в следственный отдел для продолжения расследования, необходимые следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

Не исключено, что эти лица совершали и другие преступления на территории столицы.