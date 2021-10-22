Обнародована текущая ситуация на оползневом участке в Бадамдаре

"В рамках начатых с 2018 года контрмер на оползневой территории в Бадамдаре при МЧС совместно с сотрудниками японских компаний подготовлен 4-х этапный проект. Согласно проекту, в первую очередь подготовлен план мероприятий по откачке подземных вод, являющихся основной причиной оползня".

Как передает Day.Az, об этом журналистам сообщил начальник отдела геологоразведки проектного института "Азериншаат" Государственного агентства по надзору за безопасностью в строительстве Министерства по чрезвычайным ситуациям Самир Велиев.

Он сказал, что в ходе этих мероприятий были пробурены скважины глубиной 30 метров и диаметром 3,5 метра: "Внутри этих скважин установлены в горизонтальном направлении водопропускные трубы длиной 50-60 метров. В настоящее время эти работы завершены. По наблюдениям, уровень подземных вод снизился на 7-8 метров. После завершения этого этапа на правой стороне дороги Бадамдар - 20-й участок была построена опорная стена на бетонных сваях глубиной 9 метров. Эта работа также завершена. Часть дороги расчищена от земляной массы. На втором этапе были начаты работы по укреплению. Работы по первой террасе завершены. В настоящее время ведутся работы по забивке железобетонных свай на второй террасе. После этого в верхней части склона будут продолжены работы по укреплению. Будут установлены анкеры глубиной 5-6 метров. После установки поверхность бетона будет выровнена".

С.Велиев отметил, что работы по укреплению склона будут проводиться в зависимости от погодных условий до конца года: "К концу года мы планируем выполнить план по проекту. Устойчивость склона полностью соответствует проекту. В целом, устойчивость склона будет обеспечена, если вода не попадет на участок".