Азербайджан расширит сотрудничество с Турцией в области разминирования.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию Вугар Сулейманов в интервью турецкому агентству "Анадолу".

Он подчеркнул, что количество отрядов разминирования увеличено, были проведены тренинги.

Вугар Сулейманов также отметил, что Агентство находится в постоянном контакте с турецкими ведомствами, специализирующимися в области разминирования, проводится обмен мнениями.

"Загрязнение территорий минами противоречит основным нормам и принципам международного права, в том числе Женевской конвенции 1949 года. В результате взрыва мин, установленных Арменией в период оккупации, после завершения боевых действий в ноябре 2020 года 33 гражданина Азербайджана, в том числе 7 солдат и 26 мирных жителей, стали шехидами, 139 человек получили серьезные ранения", - сказал Вугар Сулейманов.