В Азербайджане за сутки выявлено 2036 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлено еще 2036 случаев заражения коронавирусом, 1045 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

25 пациентов с коронавирусом скончались.