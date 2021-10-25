В Загатале задержаны браконьеры

В ходе мероприятий, проведенных сотрудниками Загатальского районного отдела полиции в целях предотвращения незаконной охоты и нарушения правил ношения гражданского оружия, на территории села Ашагы Тала были задержаны лица, осуществляющие незаконную охоту.

Как сообщили Day.Az в Шекинской региональной группе пресс-службе МВД, задержаны жители села Фалдарлы Сабухи Самедов и Джанга Сулейманов. У них изъяли охотничьи ружья и зайцев, на которых они незаконно охотились.

Собранные в отношении обоих лиц материалы направлены в суд.