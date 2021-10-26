Шквальный ветер в Агдаме и Тертере создал проблемы с подачей электроэнергии.

Как сообщили АПА в комиссии по чрезвычайным ситуациям исполнительной власти Агдамского района, обрыв проводов привел к прекращению подачи электроэнергии в некоторые населенные пункты, передает Day.Az.

Во избежание трудностей, которые могут возникнуть из-за увеличения скорости ветра, подача электроэнергии в некоторые населенные пункты приостановлена.