В Азербайджане вышедшим из тюрьмы назначается единовременное пособие

В Азербайджане лицам, освобожденным из мест лишения свободы, с учетом необходимости в социальной адаптации назначается единовременное пособие в четырехкратном размере минимальной заработной платы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в передаче "Социальный час" сказал директор Центрального филиала по назначению социальных выплат Госфонда социальной защиты Маил Мамедов.

По его словам, пособие устанавливается на основании обращения лица и оценки сотрудников соответствующих структур: "Минимальная зарплата в Азербайджане составляет 250 манатов, поэтому этим лицам выплачивается единовременная выплата в размере 1 000 манатов".

Отметим, что органы соответствующей исполнительной власти в рамках своих полномочий оказывают правовую, психологическую поддержку лицам, освобожденным из мест лишения свободы. По законодательству, финансирование мер социальной адаптации этих лиц осуществляется за счет средств государственного бюджета. Эти меры также могут осуществлять за счет муниципальных средств, пожертвований физических и юридических лиц, а также других, не запрещенных законодательством средств.