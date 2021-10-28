В Агдаме обнаружены останки двух человек

В ходе проведения ООО Körpü-Bina Tikinti земляных работ на освобожденной от оккупации территории Агдамского района были обнаружены останки двух человек, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

В настоящее время в связи с этим Агдамская районная прокуратура проводит расследование.