https://news.day.az/society/1396862.html В Агдаме обнаружены останки двух человек - заявление Генпрокуратуры
В Агдаме обнаружены останки двух человек - заявление Генпрокуратуры
В ходе проведения ООО Körpü-Bina Tikinti земляных работ на освобожденной от оккупации территории Агдамского района были обнаружены останки двух человек, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Генеральную прокуратуру.
В настоящее время в связи с этим Агдамская районная прокуратура проводит расследование.
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