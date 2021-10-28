За год отремонтированы и восстановлены 11 300 домов и объектов: пострадавшие от армянского террора въехали в новые дома

В Азербайджане практически завершено восстановление домов и объектов, разрушенных или поврежденных в результате ракетных и артиллерийских обстрелов армянских вооруженных сил во время 44-дневной Отечественной войны. Большая часть восстановленных домов уже передана их владельцам.

Съемочная группа Карабахского бюро Trend в этот раз побывала в Физулинском и Джебраильском районах, ознакомилась с условиями, созданными в восстановленных зданиях, передает Day.Az.

Владельцы домов и объектов рассказали, что сразу после окончания войны государственные структуры приступили к ремонтно-восстановительным работам, которые велись ускоренными темпами и уже завершены. Большая часть граждан уже въехала в восстановленные дома, в которых созданы все необходимые для жизни условия.

Граждане выразили признательность государству за оказываемые заботу и внимание. Они подчеркнули, что Азербайджанское государство всегда поддерживает их, и поблагодарили за это руководство страны.

Отметим, что в результате армянского террора в целом в 11 городах и районах Азербайджана ущерб нанесен более 13 тысячам домов. В настоящее время на 11 300 жилых и нежилых объектах уже завершены строительные и ремонтно-восстановительные работы.

Представляем вниманию читателей видеорепортаж из Физулинского и Джебраильского районов.