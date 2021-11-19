В Азербайджане выявлено еще 2233 случая заражения коронавирусом, 2401 человек вылечился.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

28 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 570322 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 533175 человек вылечились, 7579 скончались, число активных больных 29568.

За прошедшие сутки проведено 12925 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период - 5418169.