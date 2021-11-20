Жители Баку ощутили сильное землетрясение в Шамахы

20 ноября в 16:46 в Шамахы произошло землетрясение магнитудой 5,1.

Об этом сообщил в субботу Trend директор Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Гурбан Етирмишли, передает Day.Az.

По его словам, землетрясение ощущалось во многих районах Азербайджана, в том числе и в Баку.

"Подземные толчки зафиксированы в 20 километрах к югу от Пиргулу на территории Шамахинского района. Очаг землетрясения находился на глубине 42 километров", - сказал Етирмишли.