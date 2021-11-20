https://news.day.az/society/1406088.html Жители Баку ощутили сильное землетрясение в Шамахы
Жители Баку ощутили сильное землетрясение в Шамахы
20 ноября в 16:46 в Шамахы произошло землетрясение магнитудой 5,1.
Об этом сообщил в субботу Trend директор Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Гурбан Етирмишли, передает Day.Az.
По его словам, землетрясение ощущалось во многих районах Азербайджана, в том числе и в Баку.
"Подземные толчки зафиксированы в 20 километрах к югу от Пиргулу на территории Шамахинского района. Очаг землетрясения находился на глубине 42 километров", - сказал Етирмишли.
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