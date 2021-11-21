https://news.day.az/society/1406186.html В Азербайджане студентка университета погибла в ДТП - ФОТО
В Азербайджане студентка университета погибла в ДТП - ФОТО
Студентка Западно-Каспийского университета погибла в результате дорожно-транспортного происшествия.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, погибшей оказалась студентка II курса факультета философии Школы политических и общественных наук Университета Ясемен Агаширинова.
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