В Азербайджане студентка университета погибла в ДТП
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Студентка Западно-Каспийского университета погибла в результате дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, погибшей оказалась студентка II курса факультета философии Школы политических и общественных наук Университета Ясемен Агаширинова.