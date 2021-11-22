https://news.day.az/society/1406702.html Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось по итогам работы за неделю
Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось по итогам работы за неделю
Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось по итогам работы на освобожденных территориях за прошедшую неделю.
Как сообщили в понедельник Day.Az в агентстве, в период 15-20 ноября в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах было обнаружено 25 противопехотных и 112 противотанковых мин, а также 88 неразорвавшихся боеприпасов.
Кроме того, от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 157 гектаров.
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