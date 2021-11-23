Ханде Харманджи о четвертой дозе вакцины от COVID-19 в Азербайджане

Говорить о возможном получении гражданами четвертой дозы вакцины от коронавируса пока рано.

Об этом сказала во вторник журналистам глава представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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