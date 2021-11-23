https://news.day.az/society/1407176.html На Бакинском фуникулере будут проведены ремонтные работы
На Бакинском фуникулере будут проведены ремонтные работы
Производственное объединение "Lifttəmir" исполнительной власти города Баку объявило открытый тендер на ремонт дорожного полотна для фуникулера, расположенного в Сабаильском районе столицы.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, стоимость участия в тендере составляет 250 манатов.
Претенденты могут подать первичные документы до 16:40 13 декабря, а тендерное предложение и банковскую гарантию до 1% от его стоимости - до 16:35 21 декабря через единый Интернет-портал госзакупок. Телефон: (012) 594-65-94.
Результаты тендера будут объявлены на портале 22 декабря в 16:40.
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