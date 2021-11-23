Кабмин внес изменения в постановление "О нормах командировочных расходов"

Кабмин Азербайджана внес изменения в постановление "О нормах командировочных расходов".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно изменениям, гостиничные расходы сотрудников Службы безопасности Президента Азербайджанской Республики, обеспечивающих безопасность во время внутренних визитов, будут возмещены в соответствии с фактическими расходами на основании подтверждающих документов.