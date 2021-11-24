Как будут поступать в магистратуру в следующем году?

График выпускных и приемных экзаменов на следующий год готов.

Об этом сказала в среду журналистам директор Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана Малейка Аббасзаде, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Она отметила, что он будет представлен общественности после того, как его примет Оперативный штаб при Кабмине.

Аббасзаде добавила, что прием документов по уровню магистратуры на следующий год начнется в январе.

"Но пока перечень дат экзаменов не утвержден, я не могу назвать точную дату. Согласно правилам, обычно прием в магистратуру проводится в один тур. В прошлом году мы предоставили кандидатам две попытки. Мы постараемся создать эту возможность и в следующем году", - добавила она.