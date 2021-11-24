https://news.day.az/society/1407621.html БТА обратилось к населению в связи с ожидающимся ухудшением погоды
БТА обратилось к населению в связи с ожидающимся ухудшением погоды
Бакинское транспортное агентство (БТА) обратилось к участникам дорожного движения в связи с ожидающимся ухудшением погодных условий в Азербайджане со второй половины дня 24 ноября и до 27 ноября, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на БТА.
"Участники дорожного движения должны быть внимательными и осторожными. Призываем пешеходов пользоваться подземными переходами, а водителей - соблюдать допустимую скорость движения и требования дорожных знаков", - говорится в сообщении.
БТА также призвало водителей не парковать автомобили на тротуарах и под деревьями.
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