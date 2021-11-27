Прогноз погоды на завтра

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, погода без осадков, ночью и утром местами туман, умеренный юго-западный ветер, сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии,

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 6-8, днем - 11-14, в Баку ночью - 6-8, днем - 12-14 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 770 до 764 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит 60-70 процентов.

Завтра в районах Азербайджана ожидается погода без осадков, ночью и утром местами туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-6, днем - 12-17, в высокогорье ночью - 2-3, днем - 7-12 градусов тепла.