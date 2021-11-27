В Баку мужчина жестоко избил водителя автобуса

Водитель автобуса, следующего по маршруту 114, подвергся в субботу нападению на территории Бинагадинского района столицы, передает Day.Az со ссылкой на АПА.

Так, некий мужчина примерно 30-35 лет, стоявший вне автобусной остановки вблизи круга Хокмали, потребовал у водителя автобуса с государственными номерными знаками 10 TG 820 остановиться. Водитель не стал останавливать транспортное средство. Проехав дальше, он остановился на законной остановке.

Тогда этот мужчина, добежав до стоящего автобуса, влетел в него и стал избивать водителя, сопровождая свои действия оскорблениями в его адрес.

Мужчина разбил голову водителя об переднее стекло автобуса.

После вмешательства пассажиров нападавший был высажен из автобуса.

Получившему увечья водителю была оказана медицинская помощь, назначена экспертиза с целью определения степени нанесенных ему травм. Вследствие инцидента переднее стекло автобуса разбито.

По факту сделано обращение на горячую линию МВД "102", ведется разбирательство.