"Азерсу" предупреждает абонентов: "Не платите этим людям"

В Абшеронском районе Азербадйжана местные жители разоблачили человека, представляющегося сотрудником ОАО "Азерсу".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Xəzər Xəbər", он якобы проверял счетчики воды и требовал деньги у граждан. Инцидент был зафиксирован в селе Масазыр Абшеронского района.

Мужчина, представляющийся Рашадом Аскеровым, говорил, что приехал на Абшерон по работе. Он подходил к объектам с блокнотом и ручкой в ​​руке и интересовался счетчиками воды. В связи с его подозрительным поведением граждане обратились в водное управление, и узнали, что этот человек не имеет никакого отношения к "Азерсу".

Отмечается, что когда граждане попытались передать Рашада Аскерова полиции, он скрылся с места происшествия. Жители села отмечают, что с подобными случаями уже сталкивались.

Ситуацию прокомментировал руководитель пресс-службы ОАО "Азерсу" Анар Джабраиллы, предупредив, что ни в коем случае не следует давать подобным мошенникам деньги.