Двое азербайджанских военнослужащих подорвались на мине в Физулинском районе

Двое военнослужащих Внутренних войск Азербайджана подорвались на мине в Физулинском районе.

Об этом сообщает пресс-служба МВД, передает Day.Az.

Он отметил, что инцидент произошел в селе Шукюрбейли.

Двое военнослужащих сверхсрочной службы N-ской воинской части Внутренних войск, дислоцированной в Физулинском районе, подорвались на противопехотной мине во время несения службы в селе Шукюрбейли.

Оба военнослужащих получили ранения и были госпитализированы.