https://news.day.az/society/1409101.html Двое азербайджанских военнослужащих подорвались на мине в Физулинском районе
Двое азербайджанских военнослужащих подорвались на мине в Физулинском районе
Двое военнослужащих Внутренних войск Азербайджана подорвались на мине в Физулинском районе.
Об этом сообщает пресс-служба МВД, передает Day.Az.
Он отметил, что инцидент произошел в селе Шукюрбейли.
Двое военнослужащих сверхсрочной службы N-ской воинской части Внутренних войск, дислоцированной в Физулинском районе, подорвались на противопехотной мине во время несения службы в селе Шукюрбейли.
Оба военнослужащих получили ранения и были госпитализированы.
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