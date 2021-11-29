Стало известно, в каком порядке будет определяться срок действия сертификата о противопоказаниях к вакцинации COVID-19.

Как передает Day.Az, это отражено в утвержденном Кабинетом Министров "Порядке признания сертификатов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19, противопоказания к вакцинации, отрицательный результат ПЦР-теста и подтверждающих, что лица, инфицированные COVID-19, выздоровели и приобрели иммунитет".

Согласно правилам, сертификат, подтверждающий противопоказания к вакцинации, будет действителен в течение срока, установленного на основании обоснованного заключения Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики путем рассмотрения медицинских справок, предоставляемых комиссиями по контролю за процессом вакцинации амбулаторно-поликлинических медицинских учреждений Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями.