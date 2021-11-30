https://news.day.az/society/1409956.html 51% минных инцидентов произошли при незаконном проникновении в Карабах
51% минных инцидентов произошли при незаконном проникновении в Карабах
51 процент минных инцидентов произошел в результате незаконного проникновения на освобожденные территории Азербайджана, а 26 процентов - во время выхода за пределы очищенной от мин территории, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Агентство Азербайджана по разминированию.
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