51% минных инцидентов произошли при незаконном проникновении в Карабах

51 процент минных инцидентов произошел в результате незаконного проникновения на освобожденные территории Азербайджана, а 26 процентов - во время выхода за пределы очищенной от мин территории, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Агентство Азербайджана по разминированию.

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