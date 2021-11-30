Самолет AZAL совершил вынужденную посадку в Баку

В связи с неблагоприятными погодными условиями (сильный туман), капитан воздушного судна, выполнявшего рейс "Азербайджанских Авиалиний" рейса J2-2251 Баку - Нахчыван, принял решение вернуться в аэропорт вылета. Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу авиакомпании, передает Day.Az.

Самолет совершил посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 21:37.

Пассажиры данного рейса вылетят в Нахчыван после улучшения там погодных условий.

Отметим, что сильный туман в Нахчыване сегодня также стал причиной задержек рейсов AZAL в этом направлении.