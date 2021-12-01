В связи с Актом об амнистии были отпущены на свободу еще 20 заключенных

Сегодня в Управлении пробации города Баку состоялось мероприятие, посвященное применению Акта об амнистии в отношении еще ряда заключенных.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, начальник Управления пробации города Баку Намиг Исмаилов сообщил, что решение об освобождении было объявлено 20 заключенным. Это лица, которые были приговорены к исправительным работам, выплате штрафов, общественным работам, условному лишению свободы и ограничению свободы.

Отмечено, что в целом по стране сегодня были освобождены от отбывания наказания около 60 заключенных.