Из исправительного учреждения №1 освобождены 19 человек

В рамках акта об амнистии из исправительного учреждения №1 по Пенитенциарной службе освобождены 19 человек.

Об этом сказала завотделом по правам человека и связям с общественностью минюста Азербайджана Айнур Сабитова, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

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