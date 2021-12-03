Удостоверение личности для лиц младше 15 лет будут выдавать по новым правилам

На пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) на обсуждение в первом чтении была вынесена поправка к закону "Об удостоверении личности гражданина Азербайджана", сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно поправке, на удостоверении личности, которое выдадут гражданину в возрасте до 15 лет, будет размещено его фото, но не указана личная подпись.

Кроме того, у гражданина младше 15 лет не будут взяты отпечатки пальцев, а также в электронном носителе выданного гражданину удостоверения личности не будет информации о семейном положении, росте, цвете глаз и др. информации.

После голосования проект был принят в первом чтении.