https://news.day.az/society/1411317.html Удостоверение личности для лиц младше 15 лет будут выдавать по новым правилам
Удостоверение личности для лиц младше 15 лет будут выдавать по новым правилам
На пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) на обсуждение в первом чтении была вынесена поправка к закону "Об удостоверении личности гражданина Азербайджана", сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно поправке, на удостоверении личности, которое выдадут гражданину в возрасте до 15 лет, будет размещено его фото, но не указана личная подпись.
Кроме того, у гражданина младше 15 лет не будут взяты отпечатки пальцев, а также в электронном носителе выданного гражданину удостоверения личности не будет информации о семейном положении, росте, цвете глаз и др. информации.
После голосования проект был принят в первом чтении.
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