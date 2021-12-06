Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 154 человека.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 143, вторую дозу получили 8, бустерную дозу - 3 человека.

Общее число вакцинированных в стране составляет 10 703 142, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 098 684, вторую дозу получили 4 593 286, бустерную дозу - 1 011 172 человека.