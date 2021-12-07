МЧС обратилось к гражданам в связи с опасными пережитками войны в Карабахе

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к гражданам в связи с опасными пережитками войны на освобожденных от оккупации территориях.

Как передает Day.Az, в обращении говорится, что сразу после того, как в результате 44-дневной Отечественной войны азербайджанская армия под руководством Победоносного Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева освободила наши земли от оккупации, продолжавшейся около 30 лет, началась очистка территорий, сильно загрязненных минами и неразорвавшимися боеприпасами, в этих операциях наряду с соответствующими госучреждениями участвует и МЧС. За прошедшее время в результате скоординированной деятельности госучреждений от мин и НРБ была очищена большая территория, на этих территориях высокими темпами продолжаются восстановительные и строительные работы.

Отмечено, что наряду с этим на освобожденных территориях всё ещё остаётся много мин и НРБ, наряду с ними на освобожденных от оккупации территориях встречаются и взрывоопасные предметы, изготовленные кустарным методом. Вследствие различных метеорологических факторов, в том числе локальных селей такие предметы встречаются и вокруг населенных пунктов вблизи освобожденных от оккупации земель.

"С учетом этого обращаясь к населению, МЧС рекомендует гражданам, проживающим в населенных пунктах вблизи освобожденных от оккупации территорий при виде незнакомых, неизвестных предметов не притрагиваясь к ним, немедленно позвонить и сообщить об этом на горячую линию "112" МЧС и на горячую линию "102" МВД".