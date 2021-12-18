В Барде сгорели торговые объекты

В Барде произошел пожар на трех торговых объектах.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, пожар был зафиксирован на улице Баку. Причины пожара пока не установлены

Пожарные, привлеченные к месту происшествия, приняли соответствующие меры по предотвращению распространения огня на другие объекты.

Пожар был потушен в короткий срок.