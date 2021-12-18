https://news.day.az/society/1417369.html В Барде сгорели торговые объекты - ФОТО
В Барде сгорели торговые объекты - ФОТО
В Барде произошел пожар на трех торговых объектах.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, пожар был зафиксирован на улице Баку. Причины пожара пока не установлены
Пожарные, привлеченные к месту происшествия, приняли соответствующие меры по предотвращению распространения огня на другие объекты.
Пожар был потушен в короткий срок.
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