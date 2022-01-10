СГБ Азербайджана предупредила пользователей соцсетей

В последнее время в некоторых социальных сетях наблюдается активность ряда фейковых страниц и профилей, созданных от имени Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на сообщение на сайте СГБ.

В сообщении СГБ Азербайджана говорится, что такие случаи приводят к тому, что пользователи воспринимают эти аккаунты как официальные источники.

"Отметим, что информация СГБ размещается только на следующих ресурсах: https://www.dtx.gov.az/az/ и в социальных сетях Facebook, Twitter, Instagram, Youtube соответственно https://www.facebook.com/DTXAzerbaijan, https://twitter.com/DTX_Azerbaijan, https://www.instagram.com/azerbaijandtx/, https://www.youtube.com/c/DTXofficialchannel/. Также особо подчеркнем, что официальные страницы СГБ в социальных сетях имеют регистрационные знаки, выдаваемые администрациями Facebook, Twitter, Instagram и Youtube, которые подтверждают, что эти страницы являются официальными", - говорится в сообщении.

В сообщении подчеркивается, что руководство СГБ не имеет в социальных сетях профилей или аккаунтов.

"Доводим до сведения наших граждан и представителей СМИ, что информацию о деятельности СГБ необходимо получать только на официальных интернет-ресурсах службы, упомянутых выше", - отмечается в сообщении.