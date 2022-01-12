В Баку нашли гранату

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация об обнаружении взрывоопасного предмета на железнодорожном переезде в поселке Кешля Низаминского района Баку.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе министерства, в связи с информацией на место происшествия была немедленно направлена пиротехническая группа Службы спасения особого риска МЧС.

После временного ограничения прохода на территорию для граждан в ходе осмотра места происшествия пиротехники установили, что обнаруженным взрывоопасным предметом является пригодная для применения ручная граната Ф-1.

Пиротехники вывезли гранату с территории для последующего обезвреживания.

В ходе обследования места происшествия и окружающей территории не было обнаружено других опасных или подозрительных предметов.