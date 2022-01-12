В Баку нашли гранату - ФОТО - ВИДЕО
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация об обнаружении взрывоопасного предмета на железнодорожном переезде в поселке Кешля Низаминского района Баку.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе министерства, в связи с информацией на место происшествия была немедленно направлена пиротехническая группа Службы спасения особого риска МЧС.
После временного ограничения прохода на территорию для граждан в ходе осмотра места происшествия пиротехники установили, что обнаруженным взрывоопасным предметом является пригодная для применения ручная граната Ф-1.
Пиротехники вывезли гранату с территории для последующего обезвреживания.
В ходе обследования места происшествия и окружающей территории не было обнаружено других опасных или подозрительных предметов.
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