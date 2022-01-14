https://news.day.az/society/1426938.html Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 28 613 человек.
Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 2 702, вторую дозу получили 2 939, бустерную дозу - 22 972 человека.
Общее число вакцинированных в стране составляет 11 621 120, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 195 727, вторую дозу получили 4 709 352, бустерную дозу - 1 716 041 человек.
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