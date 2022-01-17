https://news.day.az/society/1427402.html Погиб военнослужащий азербайджанской армии
Погиб военнослужащий азербайджанской армии
Министерство обороны Азербайджана подтвердило информацию о гибели военнослужащего срочной военной службы рядового Мамедли Джавидана Абдулазиз оглу в результате грубого нарушения правил обращения с оружием, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на минобороны.
Возбуждено уголовное дело, ведется следствие, сообщили в оборонном ведомстве.
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