Погиб военнослужащий азербайджанской армии
Depozit faizini öncədən al!

Министерство обороны Азербайджана подтвердило информацию о гибели военнослужащего срочной военной службы рядового Мамедли Джавидана Абдулазиз оглу в результате грубого нарушения правил обращения с оружием, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на минобороны.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие, сообщили в оборонном ведомстве.