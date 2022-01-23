https://news.day.az/society/1429175.html Пожар в Балакянском районе, погиб мужчина
Пожар в Балакянском районе, погиб мужчина
В селе Герекли Балакянского района сгорели воспламеняющиеся конструкции одноэтажного подсобного помещения общей площадью 12 кв. м.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, на месте происшествия было обнаружено обгоревшее тело Османова Зумрата Наджмеддин оглу (1947 г.р.). Тело передано по назначению. Близлежащие постройки были защищены от огня. Пожар потушен.
По факту проводится расследование.
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