Вильям Гаджиев незаконно хранил оружие

Началось судебное следствие по уголовному делу бывшего главы ИВ Имишлинского района Вильяма Гаджиева.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на заседании Бакинского суда по тяжким преступлениям под председательством судьи Азера Пашаева адвокаты обвиняемого сообщили о состоянии здоровья подзащитного. Защитники отметили, что обвиняемый страдает тяжелой болезнью и некоторое время назад был прооперирован.

Было ходатайствовано о том, чтобы обвиняемый сидел в зале суда, а мера пресечения была заменена на домашний арест.

Суд не удовлетворил ни одно из поданных ходатайств.

Прокурор объявил обвинительный акт, согласно которому были выявлены обоснованные подозрения в том, что Вильям Гаджиев за взятки предоставил лицам, стоящим в очереди на жилье, квартиры в многоквартирном жилом доме, построенном за счет средств государственного бюджета в городе Имишли.

Вильям Гаджиев также признан виновным в незаконном хранении оружия. В связи с этим ему дополнительно предъявлено обвинение по статье 228.1 УК .

Дав показания в суде, экс-глава исполнительной власти заявил, что не признает себя виновным по уголовному делу.

Процесс будет продолжен 28 января.

Отметим, что на основании собранных материалов были выявлены основания для подозрения в том, что глава Исполнительной власти Имишлинского района Вильям Гаджиев под предлогом оказания социальной помощи присвоил часть средств, находящихся в распоряжении Исполнительной власти, а также давал поручения по выдаче некоторым гражданам поддельных справок для свободного передвижения в нарушение требований особого карантинного режима, злоупотребляя должностными полномочиями, получал в своем доме присвоенные денежные средства.

На основании решения суда от 5 мая 2020 года Служба государственной безопасности провела оперативно-следственные мероприятия по адресам проживания Вильяма Гаджиева. В ходе осмотра, проведенного по соответствующим адресам, были выявлены и изъяты различные записи о денежных средствах, полученных Вильямом Гаджиевым посредством главного бухгалтера Исполнительной власти района Джамиля Мусаева и других лиц, а также денежные средства в различных валютах, хранившихся в специальных упаковках, иные документы и материальные доказательства, имеющие значение для дела.

В ходе следствия были выявлены подозрения в том, что Вильям Гаджиев за взятки раздавал квартиры в построенном за счет государственного бюджета в городе Имишли многоквартирном жилом здании лицам, стоящим в очереди за жильем. Также поступила информация о том, что Гаджиев присваивал заработную плату, которая перечислялась на карты безработных и малообеспеченных лиц, привлеченных к общественным работам.

Также были выявлены обоснованные подозрения в систематическом обналичивании и присвоении Вильямом Гаджиевым определенной части государственных средств, выделенных на ремонтно-строительные работы на территории района, а также на строительство нового административного здания ИВ Имишлинского района.

Кроме того, была получена информация о том, что через должностных лиц, находившихся в его подчинении, Вильям Гаджиев требовал и получал деньги под различными предлогами от должностных лиц местной исполнительной власти и других государственных органов, а также от граждан, занимающихся частной предпринимательской деятельностью на территории района.

В рамках уголовного дела, расследование которого проводилось в СГБ, Вильям Гаджиев был привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по фактам злоупотребления служебными полномочиями, присвоения, повторного получения взятки, служебного подлога по соответствующим статьям УК Азербайджанской Республики, суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста.

6 мая решением Сабаильского районного суда в отношении Вильяма Гаджиева была избрана мера пресечения в виде заключения сроком на 4 месяца.