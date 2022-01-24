В 2021 г. возмещен материальный ущерб на более 206 млн манатов

В Азербайджане в 2021 году по уголовным делам, зарегистрированным в следственных органах прокуратуры и соответствующих органов исполнительной власти, в общей сложности был возмещен материальный ущерб на сумму 206 миллионов 257 тысяч манатов.

Об этом сказал Генеральный прокурор Кямран Алиев на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.