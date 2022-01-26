https://news.day.az/society/1429931.html В Баку женщина найдена мертвой в квартире
В Баку женщина найдена мертвой в квартире
Согласно информации, поступившей на горячую линию МЧС "112", в Насиминском районе Баку 1 человек остался в беспомощном состоянии за запертой дверью в квартире.
Как передает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, привлеченные на место спасатели МЧС открыли дверь квартиры и обнаружили там тело Гусейновой Масумы Абдулрахман гызы (1990 г.р.).
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