В Баку женщина найдена мертвой в квартире

Согласно информации, поступившей на горячую линию МЧС "112", в Насиминском районе Баку 1 человек остался в беспомощном состоянии за запертой дверью в квартире.

Как передает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, привлеченные на место спасатели МЧС открыли дверь квартиры и обнаружили там тело Гусейновой Масумы Абдулрахман гызы (1990 г.р.).