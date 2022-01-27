В центрах DOST появились новые услуги.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в агентстве DOST сообщили, что теперь посетители центров DOST смогут воспользоваться услугами посредством "онлайн очереди". Для этого нужно посетить официальный сайт агентства DOST и на главной странице нажать конпку "онлайн очередь".

Далее откроется страница, на которой нужно выбрать центр, направление услуг, дату и время, а также ввести FİN-код и серийный номер удостоверения личности, после этого занять место в "онлайн очереди".

Кроме того, при занятии "онлайн очереди" лица с дефектами слуха и речи могут выбрать услугу сурдоперевода. Отметим, для того, чтобы воспользоваться услугой сурдоперевода, нужно обязательно забронировать место в "онлайн очереди".