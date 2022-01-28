https://news.day.az/society/1430587.html Еще одна школа в Баку перешла на дистанционное обучение
Еще одна школа в Баку перешла на дистанционное обучение
В Баку с 28 января средняя школа №26 переходит на дистанционный формат обучения из-за случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Как сообщили Day.Az в Управлении образования столицы, в соответствии с заключением Центра гигиены и эпидемиологии очный формат обучения в школе № 26 был заменен на дистанционный сроком на 7 дней.
Для более надежной защиты учащихся и педагогического персонала школы от коронавирусной инфекции в образовательных учреждениях строго соблюдаются требования, вытекающие из санитарно-эпидемиологической ситуации, осуществляется регулярный мониторинг исполнения соответствующих правил.
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