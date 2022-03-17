В Азербайджане еще одна группа ветеранов войны получила высокотехнологичные протезы

С декабря 2020 года 285 высокотехнологичными протезами 4-го поколения обеспечены 270 инвалидов войны.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на минтруда и соцзащиты Азербайджана, сегодня в Протезно-ортопедическом производственно-реабилитационном центре Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве высокотехнологичными протезами 4-го поколения была обеспечена еще одна группа инвалидов войны.

Было отмечено, что, согласно поручению Президента Ильхама Алиева, с декабря 2020 года министерство проводит работу по обеспечению инвалидов войны высокотехнологичными протезами. С этого периода 285 высокотехнологичными протезами 4-го поколения обеспечены 270 человек. Из них 82 человека, получившие инвалидность по военным причинам до Первой Карабахской войны и Отечественной войны, обеспечены 87, а 188 ветеранов Отечественной войны - 198 высокотехнологичными протезами. Данный процесс близится к завершению.

Высокотехнологичные протезы типа "Genium" отличаются своей функциональностью. Они позволяют пользователю свободно и уверенно передвигаться без вспомогательных средств, ходить по неровным поверхностям, беспрепятственно передвигаться в различных пространствах, более точно регулировать движения.