https://news.day.az/society/1449113.html Сколько нерабочих дней будет в Азербайджане в мае?
Сколько нерабочих дней будет в Азербайджане в мае?
В следующем месяце, в мае, в Азербайджане будет 5 нерабочих дней в связи с праздниками.
Как передает Day.Az, 2 и 3 мая - праздник Рамазан.
9 мая - День Победы, а 28 мая - День Независимости.
Поскольку 28 мая выпадает на субботу, 30 мая будет нерабочим днем.
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