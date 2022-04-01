Сколько нерабочих дней будет в Азербайджане в мае?

В следующем месяце, в мае, в Азербайджане будет 5 нерабочих дней в связи с праздниками.

Как передает Day.Az, 2 и 3 мая - праздник Рамазан.

9 мая - День Победы, а 28 мая - День Независимости.

Поскольку 28 мая выпадает на субботу, 30 мая будет нерабочим днем.