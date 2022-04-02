В Азербайджане начался месяц Рамазан

С сегодняшнего дня в Азербайджане начинается месяц Рамазан.

Как сообщили Day.Az в Управлении мусульман Кавказа (УМК), в этом году первый день месяца Рамазан приходится на 2 апреля. Ночь предопределения - в ночь с 1 на 2 апреля.

Согласно календарю, первая ночь Гадр - в ночь с 18 на 19 апреля, то есть 19 апреля.

Остальные ночи Гадр приходятся на 21 апреля (ночь с 20-го на 21-й день месяца Рамазан), 23 апреля (ночь с 22-го на 23-й день месяца Рамазан) и 27 апреля (ночь с 26-го на 27-й день месяца Рамазан).

В 1-й день Шавваля, то есть 2 мая, будет праздник Рамазан (Фитр).

Согласно рекомендации Совета газиев, в праздник Рамазан рекомендуется давать закят аль-фитр в размере 10-15 манатов на человека.

С более подробной информацией о посте в месяц Рамазан, можно ознакомиться здесь: https://ramazan.day.az//