https://news.day.az/society/1455338.html Тематические конфетки для месяца Рамазан - ФОТО
Тематические конфетки для месяца Рамазан - ФОТО
На Instagram-странице @whattoeat размещена публикация о тематических конфетках для месяца Рамазан.
"Финики с орешками в шоколаде
Берете финики (обязательно развесные, в коробках слишком мягкие и не подходят)
Делаете надрез, вынимаете косточку и кладете вместо нее любимые орешки.
У меня были грецкие и жареный фундук.
Топите 2 плитки шоколада на водяной бане (молочный и горький).
Опускаете финики в шоколад и перекладываете на пергамент.
Отправляете конфеты на 15 минут в морозилку, а позже храните в холодильнике".
С более подробной информацией о посте в месяц Рамазан, можно ознакомиться здесь: https://ramazan.day.az//
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