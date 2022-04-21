Тематические конфетки для месяца Рамазан

На Instagram-странице @whattoeat размещена публикация о тематических конфетках для месяца Рамазан.

"Финики с орешками в шоколаде

Берете финики (обязательно развесные, в коробках слишком мягкие и не подходят)

Делаете надрез, вынимаете косточку и кладете вместо нее любимые орешки.

У меня были грецкие и жареный фундук.

Топите 2 плитки шоколада на водяной бане (молочный и горький).

Опускаете финики в шоколад и перекладываете на пергамент.

Отправляете конфеты на 15 минут в морозилку, а позже храните в холодильнике".

С более подробной информацией о посте в месяц Рамазан, можно ознакомиться здесь: https://ramazan.day.az//