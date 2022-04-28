Минтруда внесло ясность в соглашение о пенсионном обеспечении работающих в России граждан Азербайджана

Министерство труда и социальной защиты населения АР разъяснило "Соглашение о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией".

Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, в ведомстве заявили, что подписанное 27 апреля соглашение служит взаимному признанию и защите других прав граждан Азербайджана, работающих в России в качестве трудовых мигрантов, и граждан РФ, работающих в качестве трудовых мигрантов в АР, на пенсионное и иное социальное страхование.

"Целью документа является признание в Азербайджане страхового стажа, полученного гражданином Азербайджана в РФ, и в России страхового стажа, полученного гражданином РФ в АР. Например, гражданин Азербайджана работал в России, был участником системы страхования этой страны, имеет определенный период страхового стажа, который будет учитываться здесь при определении права на пенсию.

Подобный подход будет распространяться и на граждан России, проживающих в нашей стране. То есть заработанный страховой стаж гражданина АР в России будет признан в Азербайджане, а гражданина РФ, работавшего в Азербайджане, будет признаваться в России", - сообщили в министерстве.