В Баку температура опустилась ниже климатической нормы

По состоянию на 11:00 9 мая на территории страны наблюдалась нестабильная, дождливая погода, местами прошли грозы, с перерывами шел дождь, в некоторых частях Большого Кавказа ливни были интенсивными. В Шахдаге выпал снег, высота снежного покрова составила 1 см.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, 8 мая около 14 00-15: 00 в Шеки выпал град.

Утром 8 мая северо-западный ветер усилился до 24 м/с в Товузе, Нафталане. В Баку и на Абшеронском полуострове до 23 м/с, до 20 м/с на острове Чилов, в Пираллахи, 17 м/с - в Бина, Нефтяных Камнях.

В Баку и на Абшеронском полуострове температура воздуха составила 16-18°, в Нахчыванской АР - 17-22°, в горных районах-7-9°, в низменных районах -15-17°.